DAZN – Tiribocchi: “Raspadori tra i migliori nel Napoli! Vi spiego cosa mi ha convinto”

L’ex attaccante ed opinionista di Dazn, Simone Tiribocchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul momento di forma del Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Tra i subentrati in Fiorentina-Napoli, Giacomo Raspadori è sicuramente quello che mi ha convinto di più! Si è messo subito a completa disposizione della squadra ed ha preso una posizione tra le linee che ha dato molto fastidio ai padroni di casa.

Le cinque sostituzioni del Napoli, a detta di Spalletti, avrebbero dovuto dare maggior qualità per approfittare di un momento della partita in cui la Fiorentina si era abbassata parecchio. Sinceramente non ho notato differenze con la squadra titolare. Solo Raspadori è riuscito a dare un valido contributo“.