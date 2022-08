Spalletti a Dazn: ”C’è da lavorare molto con i nuovi arrivati. Ronaldo? Non ho tempo per pensarci!”

Luciano Spalletti dopo il pareggio per 0 a 0 nel match con la Fiorentina al Franchi ha parlato ai microfoni di Dazn.

Ecco le dichiarazioni:

E’ successo qualcosa con i tifosi avversari? ”Non voglio parlarne, parliamo della partita. La panchina della Fiorentina offende sempre dall’inizio alla fine della partita. Con dei bambini vicino maleducati a 2 metri. Ma parliamo del match. Succede sempre così”

Partita complicata mister, squadra avversaria in salute nonostante gli impegni di coppa. Cosa chiedevi ai tuoi giocatori in più dalla panchina? ”Abbiamo giocato tante palle lunghe perchè Osimhen non riesce a gestirle troppo addosso. La Fiorentina veniva a fare uomo contro uomo e veniva a prenderti il centrocampista che si sfilava. Dovevamo essere più precisi nei passaggi. Abbiamo perso troppe palle”

Kvara oggi ha sofferto molto la mercatura. I difensori lo hanno studiato…

”Kvara si è intestardito nel portare palla. Ha subito la fisicità degli avversari”

I nuovi arrivati possono dare nuove alternative. Con Raspadori potremo vedere un Napoli differente anche nelle posizioni del modulo?

”Cambia sicuramente qualcosa. Raspa ha creato movimenti nuovi ed è stato sfortunato nella pulizia del tiro. E’ un peccato. E’ bravo fra le linee e non soffre la palla addosso. Ha un baricentro basso e una forza di girarsi su se stesso”

Cristiano Ronaldo è fattibile? Suggestione?

”Non ho tempo per pensare a queste cose. Ci si gioca spesso. Ho una squadra da far carburare. Ho tanti calciatori nuovi da far subentrare. Non sono ancora riuscito a dare ai nuovi l’impulso fresco che potrebbero dare”

Il Napoli però ci pensa…

”Il Napoli fa il suo lavoro da società. Chiunque venga e offra 100 milioni credo che sia normale che il Napoli possa pensarci”

Qual è la sensazione rispetto alla rosa dell’anno scorso? Hai perso molto ma in termini di mercato ci sono tante cose su cui poter lavorare…

”Avete fatto male i conti secondo me. Petagna via e Simeone Dentro. Mertens via e dentro Raspadori. Fuori Fabian ed è venuto Ndombele. Insigne via ed è venuto Kvara. Quindi vi siete sbagliati. Sono gli stessi sostituti numericamente. Mi stuzzicano, c’è più freschezza però c’è da ritrovare il carattere, la personalità e la qualità dei partenti”