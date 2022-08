Iezzo: “Meret ha carattere da vendere! Questo il mio confronto con Keylor Navas”

Il noto ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per fare il punto su Alex Meret e Keylor Navas. Queste le sue parole: “Il giudizio di un portiere si basa su tante, troppe caratteristiche! Meret è molto più tecnico di Keylor Navas a mio avviso ma, a quanto pare, non basta. Essendo una squadra molto giovane e rivoluzionata, il Napoli ha estremo bisogno di qualcuno che gli conferisca la giusta mentalità. Visto ciò che ha vinto, da questo punto di vista, l’estremo difensore costaricano rappresenta la scelta migliore possibile in questo momento.

A chi afferma che Alex Meret non ha carattere, rispondo che non capiscono nulla! L’ex Spal ha personalità da vendere e lo ha dimostrato anche nelle ultime due uscite. Nonostante le continue notizie di mercato riguardo al prossimo portiere del Napoli, lui non si è mai perso d’animo ed ha continuato a svolgere il suo mestiere nella più completa serenità“.