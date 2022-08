Durante: “Giuntoli ha fatto un grande mercato. Ma prima di dare giudizi sul Napoli bisogna aspettare”

Sabatino Durante, agente Fifa, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.



“Napoli? Prima di dare giudizi bisogna aspettare. Mi viene da ridere quando i tifosi dicono ‘la squadra è nostra’: la squadra è di chi ci mette i soldi e ne subisce le conseguenze. Con questo voglio dire che i tifosi hanno il diritto di protestare entro i limiti, ma la società ha il diritto di fare le proprie scelte economiche. Valdano al Real ha dichiarato, in seguito alla cessione di Casemiro, che le decisioni vanno prese dalla società, perché quando si segue il sentimento dei tifosi si rischia di fare gravi errori. I mugugni dei supporters partenopei hanno dato la spinta necessaria affinché il Napoli si desse una mossa sul mercato. Giuntoli ha fatto un grande mercato, Kvaratskhelia ha qualità ed intelligenza tattica. Ha già fatto tre gol, ma l’assist è sintomo di grande intelligenza calcistica”.

“La squadra a disposizione di Spalletti non è inferiore a quella della passata stagione e competerà per un posto tra le prime quattro. Poi lo Scudetto lo vince chi reagisce meglio agli errori, ed in questo spero che gli azzurri abbiano maturato esperienza dalla passata stagione. Una volta Sarri parlava di Scudetto perso in albergo, ma quelle dichiarazioni erano figlie di ruggini all’interno dello spogliatoio e del club. De Laurentiis ha fatto bene a rivoluzionare la rosa, perché c’erano ancora vecchie ruggini dell’ammutinamento. Anche il Milan, l’anno scorso, non era favorito per la vittoria, ma l’ha conquistata. Lo Scudetto non si programma ma si conquista strada facendo”.