Sky, Marani: “Napoli esempio di scouting! Il punto su Kvaratskhelia e la rivoluzione”

Il noto giornalista ed opinionista di Sky Sport, Matteo Marani, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare per dire la sua sull’inizio di stagione del Napoli. Queste le sue parole: “Kvaratskhelia è fantastico, non ci sono parole per descriverlo! Gli azzurri sono un esempio puro di scouting, pescare talenti in campionati meno popolari non è da tutti. Con lui, e con i nuovi acquisti, il Napoli mantiene la stessa potenzialità dell’anno scorso. C’è però un importante differenza, come aveva chiesto ADL, è stato raggiunto anche l’obiettivo della riduzione del monte ingaggi. Già dal prossimo match con la Fiorentina, possiamo fare un quadro ancora più completo dell’inizio di stagione dei partenopei“.