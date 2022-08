Renica: “La coppia difensiva del Napoli non mi piace, vi spiego perché”

L’ex difensore del Napoli, Alessandro Renica, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul pacchetto difensivo dei partenopei. Queste le sue parole: “La partenza degli azzurri è stato più che buona, già con la Fiorentina potrebbero nascere le prime difficoltà vista la forza degli avversari. L’unico dubbio lo ho con i due difensori. La coppia Kim-Rrahmani non mi piace, i due hanno fatto qualche sbavatura di troppo ed anche la costruzione dal basso non mi è parsa eccelsa. Menomale per il Napoli che c’è Lobotka, con lui anche le situazioni più complicate appaiono semplici“.