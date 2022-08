Il Napoli e Zerbin hanno il desiderio di continuare insieme. Il calciatore ha manifestato tutta la propria emozione e commozione attraverso il suo profilo Instagram. Perché? Perché la scorsa domenica nel match tra Napoli e Monza è avvenuto il suo debutto in casa. Infatti è stata la sua prima partita al Maradona, davanti i suoi tifosi. Queste le parole dell’ex Frosinone: “Da quando sono approdato a Napoli, cinque anni fa, ho sempre aspettato questo momento con ardore e passione. Finalmente è arrivato. La prima volta al Maradona non si scorda mai”. Spalletti e la dirigenza partenopea vuole sfruttare la nuova stagione per godersi i suoi baby fenomeni e iniziare un nuovo ciclo basato su nuove pietre.