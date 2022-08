Pistocchi critica Allegri: “Non ha capito nulla! La Juve non ha un gioco!”

In seguito al pareggio a reti bianche contro la Sampdoria, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha dichiarato di essere comunque contento della propria squadra per non aver subito gol. A questo proposito il giornalista Maurizio Pistocchi ha pubblicato un Tweet molto critico nei confronti del tecnico toscano.

Ecco quanto scritto: “Allegri pensa che non aver subito neanche un gol in due partite sia una cosa positiva. Ma la sua Juve non ha ancora una idea di gioco e vive sulle giocate dei singoli. Non bastano più”