Moggi: “Napoli regina del mercato ma andiamoci piano con Kvaratskhelia, vi spiego”

Il noto ex direttore sportivo, Luciano Moggi, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per dire la sua sulla campagna acquisti del Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Bravissimo Giuntoli che fa del Napoli la regina del mercato! L’acquisto di Kvaratskhelia è stato sensazionale, in tanti avevano individuato nel georgiano un possibile craque ma portarlo a giocare nella propria squadra è tutt’altro discorso. Bravi tutti ma andiamoci piano con gli elogi, i partenopei non hanno ancora incontrato nessuna squadra tosta e bisognerà attendere quelle per avere un giudizio più completo sul ragazzo.

Mi convince molto meno Kim! Il coreano è stato non impeccabile nel match contro il Verona ma con il Monza ha già dato segni di miglioramento segnando anche un goal. Considerano che è chiamato a sostituire uno come Koulibaly, le sue prestazioni potrebbero non essere nemmeno lontanamente all’altezza di quelle del senegalese“.