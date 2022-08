Del Genio: “Amichevole gratis? Grande iniziativa da parte del Napoli, vi spiego”

Il noto giornalista di fede azzurra, Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla amichevole Napoli-Juve Stabia, in programma domani. Queste le sue parole: “Mercoledì sarà una grande giornata per gli azzurri! L’amichevole completamente gratuita, sia allo stadio che in tv, è una grandissima occasione di aggregazione che mi è piaciuta molto. Ho sempre criticato la scelte delle partite del pre stagione in pay per view per cui, un’iniziativa del genere, mi mette di buon umore. Non vedo l’ora che il Maradona accolga i nuovi acquisti e possa vederli all’opera sin da subito“.