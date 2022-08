Condò: “Ndombelè come Lukaku! Il Napoli ha un piano per il suo futuro, vi spiego”

Il noto giornalista ed opinionista di Sky Sport, Paolo Condò, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 per dire la sua sull’affare Ndombele. Queste le sue parole: “Il compito dei migliori dirigenti che lavorano in Serie A, è pescare talenti dalla Premier League! Il campionato ha squadre troppo ricche che, in questo modo, riescono ad accaparrarsi i migliori giocatori del globo senza però valorizzarli. Il Napoli ha colto questa opportunità con Tanguy Ndombelè considerato uno dei migliori centrocampisti ai tempi del Lione ma che ha fallito clamorosamente col Tottenham. Gli azzurri hanno il compito di coccolarlo e fargli esprimere il suo massimo potenziale, Spalletti è un maestro in questo e sono sicuro che non deluderà le attese.

Lo stesso discorso, negli ultimi anni, lo ha fatto l’Inter con Lukaku simbolo di come l’Italia abbia un ruolo importantissimo nel futuro di questi calciatori“.