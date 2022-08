Borghi: “Napoli, inizio perfetto ma aspettiamo per dire che sia da Scudetto”

Il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi ha fatto il punto sull’inizio di campionato del Napoli in un video sul suo canale Youtube. Si è dimostrato molto entusiasta della squadra di Spalletti.

“Il titolo di questo Napoli è ‘POTENZIALE OFFENSIVO’. Gli avversari incontrati, Verona e Monza, si sono dimostrati molto leggeri ma resta il fatto che ha segnato 9 gol. Kvaratskhelia è la vera notizia di questa rosa. Nei due gol che ha segnato nell’ultima partita ha ricordato i due riferimenti offensivi che gli azzurri hanno perso. Con il primo ha emulato Insigne, anche se quello più di un tiro a giro è un vero fulmine. Sulla seconda rete mi sembra abbia citato Mertens; la sterzata sul sinistro fa venire in mente la velocità di capitalizzare in area di rigore del belga. Spalletti ha fatto bene a frenare l’entusiasmo perché siamo solo all’inizio. Il georgiano è molto forte ma ha bisogno della tranquillità che porta alla lucidità.”

Borghi ha poi continuato così: “Kim pur non essendo abituato a segnare, si è inserito con tempi perfetti. Osimhen segna, trascina e si responsabilizza. Lobotka continua a dirigere il centrocampo. Anguissa è imperioso. Questa squadra ha bisogno di costruirsi i nuovi punti di riferimento e l’inizio è semplicemente perfetto. Ndombele, Raspadori e Simeone sono mattoni che torneranno utili alla costruzione della casa di Spalletti. L’allenatore del Napoli ha mandato un messaggio molto lucido non facendoli entrare a gara in corso. È come se avesse detto che la squadra che ha messo su quest’estate merita gli applausi del pubblico. La coppia Osimhen-Raspadori non la vedo molto semplice da far coesistere. Zielinski giocando più lontano dalla porta ha più libertà. Con un portiere di rango, i partenopei troverebbe l’ultimo tassello mancante del puzzle.”

“Chiudo col dire che bisogna aspettare per affermare che il Napoli sia una squadra in grado di giocarsi lo Scudetto. Sicuramente sarà contendente per i primi 4 posti.”