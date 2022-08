L’ex Iezzo: “Meret via? Ci mangeremo le mani! Su Simeone e Raspadori…”

La situazioni dei portieri in casa Napoli è molto intrecciata, con Alex Meret sempre più in bilico, Sirigu appena arrivato e il nodo Kepa/Navas ancora da sciogliere. Circa questa questione è intervenuto l’ex numero uno azzurro Gennaro Iezzo a Vikonos Web Radio/Tv.

L’ex portiere ha detto: “Il Napoli non si è fidato di Meret. Per me la coppia formata da lui e Sirigu sarebbe stata perfetta. Sono due nazionali di altissimo livello. Eppure tra poco arriverà un altro portiere. Inoltre, se non si vuole responsabilizzare Meret, che si tenga Ospina! È stato un errore lasciarlo andare. Sono convinto che ora Alex andrà altrove e giocherà molto bene. Ed è lì che ci mangeremo le mani!“

Spostandosi sul mercato in entrata della squadra di De Lurentiis ha dichiarato: “Sicuramente tra Kepa e Navas opterei per il secondo. Farebbe bene a tutto il gruppo essendo d’esperienza e molto carismatico. L’acquisto di Simeone mi piace tanto. Raspadori, nel 4-2-3-1 e con i movimenti di Osimhen, sarebbe perfetto per legare centrocampo e attacco.”