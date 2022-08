Mertens: “Mi ha sorpreso il calore dei tifosi, ma a Napoli ero abituato!”

Dries Mertens è ufficialmente un nuovo calciatore del Galatasaray. Il suo infinito amore nei confronti di Napoli, l’ha spinto a rifiutare la corte di alcune squadre italiane, tra cui la Juventus. Il belga ha quindi scelto di trasferirsi in Turchia per intraprendere una nuova avventura.

Ai microfoni del sito ufficiale della squadra di Istanbul, Mertens ha detto: “Dopo nove anni in Italia mi sentivo pronto per un cambiamento. Sono onorato di aver ricevuto un’offerta da una squadra come il Galatasaray. Ho fatto un’ottima scelta. Il calore dei tifosi al mio arrivo mi ha sorpreso, anche se sono già abituato all’amore dei fan del Napoli. Sono qui per vincere. Anche se il mio contratto ha valenza di un solo anno, mi piacerebbe restare qui a lungo. Darò tutto me stesso.”