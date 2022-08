De Canio: “Spalletti comprende le esigenze della società! Giuntoli ha un compito importante, vi spiego”

Il noto allenatore, Luigi De Canio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulle cessioni del Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Spalletti è un allenatore molto saggio ed ha compreso le ragioni che hanno spinto il Napoli a cedere sia Koulibaly che, molto probabilmente, Fabian Ruiz. Perdere a parametro zero due calciatori così importanti sarebbe stato un danno enorme per la società ed è per questo che il tecnico toscano non ha opposto la minima resistenza.

L’arduo compito adesso spetta a Giuntoli è lui che deve rimboccarsi le maniche per garantire a questa squadra i sostituti ideali. Kim è già una buona mossa, vedremo come si muoverà il Napoli per trovare un degno erede dello spagnolo”.