Sarri: “Juve, Inter, Roma e Milan le pretendenti allo Scudetto!” E il Napoli?

Al Corriere dello Sport, Maurizio Sarri ha rilasciato un’interessante intervista. Quando manca poco più di una settimana all’inizio della Serie A, l’allenatore della Lazio ha parlato di quelle che vede favorite per la vittoria dello Scudetto. Tra di esse, l’ex tecnico del Napoli non ha nominato gli azzurri. Dimenticanza o volontarietà? Di seguito le dichiarazioni:

“Sarà una stagione imprevedibile visti gli impegni molto ravvicinati. La Juventus era forte già l’anno scorso, figuriamoci quest’anno. Sull’Inter vi dico che per me era la favorita principale per la vittoria della stagione passata. Con gli acquisti di Wijnaldum, Dybala e Belotti, la Roma è tanto ambiziosa. Mentre il Milan, se conferma quella voglia e quella fame dimostrate nel 2021/22, potrà vincere di nuovo.”