Alvino: “De Laurentiis ha sbagliato il modo di esprimersi, ma ha ragione!”

Tra le vicende più calde del momento ci sono le dichiarazioni molto forti da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il patron ha affermato che d’ora in poi tentennerà di più quando dovrà comprare un calciatore africano per via della Coppa d’Africa che si gioca nel bel mezzo della stagione. Questo ha comportato l’innalzamento di un polverone.

Carlo Alvino, giornalista di KissKissNapoli, si è espresso così sulla vicenda: “Ciò che ha detto AdL è del tutto condivisibile. Il suo errore è stato nei modi in cui l’ha detto. Per questo motivo ci sono state tante polemiche. La Coppa d’Africa ogni volta reca difficoltà alle squadre perché priva loro di giocatori molto importanti. Queste parole hanno fatto il giro del Mondo solo perché le ha dette De Laurentiis, ma in realtà in tanti condividono la stessa idea.”