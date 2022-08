Luciano Spalletti, mister del Napoli, ha parlato dell’amichevole di oggi. Queste le parole di Spalletti: “Buona la vittoria oggi, teniamo conto del livello però, era un’amichevole. Il secondo tempo stavolta è stato perfetto. I nuovi entrati hanno fatto una grande prestazione. I gol vanno fatti subito, nel primo tempo altrimenti ti metti a rischio per l’intera partita. Come sempre rimprovero la gestione della palla. Prendere dei gol non fa mai bene e non mi piace. Stavolta non abbiamo avuto colpe sul gol subito, hanno fatto una giocata spaziale, di qualità. Nell’ultima amichevole contro l’Espanyol, sabato, inizieremo con una formazione per 70′ poi cambieremo. Ci saranno delle variazione perchè stiamo giocando tanto. Da tener conto della preparazione che ti offrono questi test.” Da attendere le prossime uscite degli azzurri.