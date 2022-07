Dybala: “Ho parlato con tante squadre, ecco perché ho scelto la Roma!”

Oggi la Roma ha presentato il suo nuovo innesto: Paulo Dybala. L’argentino ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni:

“Da quando mi sono svincolato dalla Juventus abbiamo parlato con tante squadre. I giornalisti hanno parlato di alcune in particolare –alludendo al Napoli – ma ce ne sono state molte. Con Mourinho mi sono sentito due volte. Per me sono state molto importanti le chiamate e le dimostrazioni di affetto da parte di tutto il mondo Roma. Ho chiesto al mister cosa potessimo vincere quest’anno. A me piace vincere e sento che questo è l’ambiente giusto per farlo. Credo sia presto per parlare di Scudetto. Dobbiamo pensare partita per partita e poi vedremo come siamo messi. Ci sono squadre più avanti di noi per la vittoria finale. Ho parlato molto con il direttore e ho avuto pochi dubbi riguardo alla scelta definitiva. Se segnerò contro la Juventus non esulterò.”

“La maglia numero 10? L’importante è sapere chi è stato l’ultimo a indossarla. Ho molto rispetto per quel numero e per i miei nuovi tifosi. La numero 21 è molto significativa per me visti i passati in Nazionale e in bianconero. Non so cosa succederà in futuro.”