Napoli, Kvaratskhelia: “Io come Messi? Magari, ma il mio idolo è CR7”

Kvicha Kvaratskhelia, durante un’intervista per “Il Mattino”, ha parlato dell’accostamento che fanno molti tifosi su di lui in relazione a Messi. Kvara è soprannominato il Messi di Georgia, ma le sue parole ci rivelano il suo vero idolo: “Cristiano è un grande calciatore e un professionista incredibile, per questo mi ispiro sempre a lui. Messi è un giocatore che sembra essere arrivato da un altro pianeta. Io mi ispiro a Ronaldo perché è arrivato allo stesso livello di Messi grazie al duro lavoro e al sacrificio e anche io vorrei fare la sua stessa carriera.”