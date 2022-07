Brambati: “Capisco la società del Napoli, difficile rifiutare offerte così alte!”

L’ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto a TMW Radio all’interno della trasmissione Maracanà. Ha parlato delle contestazioni dei tifosi di Torino e Napoli nei confronti delle rispettive società.

Ecco quanto detto: “Capisco il malcontento dei tifosi, ma allo stesso tempo comprendo anche le scelte delle dirigenze. Per i presidenti è difficile rifiutare delle offerte così alte. Mettetevi nei panni di Cairo: come fai a non accettare l’offerta che è arrivata per Bremer? Penso che chiunque avrebbe ceduto.”