De Maggio: “Ad ADL consiglio un’operazione che riporti entusiasmo! Sul Napoli dico questo”

Il noto giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, è intervenuto ai microfoni dell’emittente per dire la sua sul mercato del Napoli. Queste le sue parole: “Gli azzurri hanno almeno quattro colpi in canna. Arriverà Kim per sostituire Koulibaly, Deulofeu, un portiere ed un attaccante al posto di Petagna. Vedremo se poi si tratterà di Simeone o meno.

A De Laurentiis consiglio un operazione che possa riportare un po’ di sano entusiasmo in città. Il clima, al momento, non è dei migliori e non vorrei che la stagione iniziasse in questo contesto”.