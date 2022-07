Le ultime voci e la smentita

Negli ultimi giorni, il Napoli attraverso un comunicato ha dovuto smentire alcune indiscrezioni su una presunta cessione riportate anche dal tg regionale campano. All’interno del comunicato il club si è scagliato duramente contro il notiziario definendo la notizia come una ”bufala”, indignandosi del servizio offerto. Il Napoli inoltre, su una possibile cessione del club, ha ribadito che il presidente Aurelio De Laurentiis non abbia mai pensato ad una cessione del club, rifiutando anche offerte vicine al miliardo di dollari recapitategli negli anni precedenti.

Mario Sconcerti

Le parole di Sconcerti

Mario Sconcerti, noto giornalista e commentatore, è intervenuto oggi a TMW radio dicendo la sua su queste presunte voci che circolano su una cessione del Napoli ad un fondo straniero. Ecco quanto evidenziato: ”La situazione Sampdoria sembra delinearsi. Giampaolo è anche eccessivamente sincero, non le manda a dire. Il club in questo momento è in vendita e credo che almeno altre 3-4 società passeranno a magnati stranieri. Magari Napoli, a medio termine credo anche la Lazio“. Anche il giornalista, dunque, nonostante le smentite della società azzurra non crede che le voci circolanti siano pienamente false. Il Napoli potrebbe seriamente passare ad una nuova proprietà a medio termine.