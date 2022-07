Sconcerti: “Dybala-Roma grande affare! Potrebbe pagare le spese il Napoli, vi spiego”

Il noto giornalista e direttore, Mario Sconcerti, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare l’acquisto di Dybala da parte della Roma e non solo. Queste le sue parole: “Non è vero che l’Inter non aveva bisogno di Dybala, la scelta non è mai stata tecnica ma economica. In queste condizioni Marotta non aveva la possibilità di affondare il colpo. Ne ha approfittato la Roma che mette il punto esclamativo su un’ottima campagna acquisti che potrebbe regalare ancora qualche sorpresa ai tifosi. L’argentino arriva dopo due anni non brillanti ma è affamato di riscatto. L’ingaggio è di quelli esosi ma non esageratamente, è stato un affare super.

Al momento mi sento di dire che sarà il Napoli a pagarne le spese! Gli azzurri, fino ad adesso, si sono solo indeboliti mentre le inseguitrici si sono più che rafforzate. Gli azzurri rischiano di perdere il quarto posto utile alla Champions dato che Roma e Juventus, arrivate dietro i partenopei lo scorso campionato, adesso sono molto più competitive”.