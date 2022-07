Condò: “Con Dybala alla Roma salgono a quattro le pretendenti per il titolo! Napoli? Vi dico la mia”

Il noto giornalista di Sky Sport, Paolo Condò, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare per fare il punto sul prossimo campionato di Serie A. Queste le sue parole: “Bisognerà capire come intenderà muoversi il Napoli sul mercato! Con le uscite che ha fatto la vedo in svantaggio rispetto alle concorrenti ma mi ha aspetto che ADL piazzi qualche altro colpo da qui al primo settembre.

Dybala è un campione che, adesso, deve confermarsi in una nuova grande ed importante sfida. Con l’argentino, l’obiettivo minimo per la Roma diventa la qualificazione alla Champions League. La rosa dei capitolini però è ben fornita, dopo l’ultimo colpo, sono sicuro che sono almeno quattro le squadre che si contenderanno la vittoria finale”.