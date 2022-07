Scozzafava: ”De Laurentiis sta aspettando solo una cosa prima di lanciare la campagna abbonamenti”

La giornalista del Corriere della Sera, Monica Scozzafava ha parlato a Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, ecco cosa ha detto riguardo De Laurentiis e la campagna abbonamenti: “De Laurentiis da vicino ostenta sicurezza, se qualcuno gli chiedesse dell’attuale situazione direbbe ai tifosi che devono capire perché c’è stata una crisi e quindi frenerebbe gli entusiasmi. De Laurentiis sta giocando su più tavoli, e farà l’all in su un tavolo per provare a prendere giocatori che possano entusiasmare la piazza.

La campagna abbonamenti negli anni non ha dato tanto al club, è pronta per essere lanciata ma si aspetta il colpo ad effetto.

Non credo che De Laurentiis stia vendendo i pezzi migliori per vendere il Napoli, avrebbe dovuto fare l’operazione inversa. La società è importante come visibilità, modo di comunicare e organizzazione ma in campo alla fine vanno i giocatori”.