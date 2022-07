Novellino: “Il Napoli sa come sostituire Koulibaly, su Dybala…”

Ai microfoni di KissKissNapoli è intervenuto Walter Novellino. L’ex allenatore del Napoli, ha fatto il punto della situazione del club azzurro a un mese esatto dal debutto in campionato.

Ecco le parole del tecnico avellinese: “Il Napoli sa benissimo come sostituire Koulibaly. È stato fatto il possibile per tenerlo ma lui ha preso una decisione differente. Non credo che sia difficile trovare qualcuno forte quanto il senegalese. Sicuramente colui che subentrerà all’ormai nuovo giocatore del Chelsea non avrà la stessa esperienza, ma non è un grande problema. Ostigard non mi dispiace; tuttavia, deve essere l’allenatore a farli imboccare la strada giusta. Spalletti lavora molto sulla fase difensiva, quindi per un difensore non è difficile trovarsi bene con lui. Inoltre, sono convinto nel corso della stagione darà molto spazio ai giovani: i vari Zerbin, Gateano,…”

Ha poi continuato: “L’unico modo per ravvivare la piazza è comprare Dybala. Napoli è la destinazione perfetta per lui. Vestirebbe impeccabilmente i panni di trequartista del 4-2-3-1 del tecnico di Certaldo. Non penso che la squadra sarebbe troppo sbilanciata verso l’attacco: basterebbe alzare la linea difensiva e stringere gli esterni in fase di non possesso. Preferirei Dybala a Zielinski per il ruolo di sottopunta perché il polacco è più centrocampista puro. D’altronde se il Napoli vuole vincere, deve rischiare qualcosa.”

“Tra Mertens e Dybala opto per Dybala!“ Chiude così Novellino.