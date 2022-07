Del Genio: ”Ottima impressione su Kvaratskhelia, su Zerbin mi sono dovuto ricredere”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio kiss kiss Napoli per commentare la prima amichevole della squadra azzurra (10-0 con l’Anaune), ecco cosa ha detto su Kvaratskhelia e Zerbin:

Kvaratskhelia? Ottima impressione. Non è intelligente dire che di fronte c’erano i dilettanti. La comparazione si fa con i compagni. Lui ha fatto benissimo, Lozano e Petagna che hanno fatto poco. Perché? Il giudizio è molto positivo. Zerbin? Non avevo tutta questa fiducia, ma mi sta impressionando molto. Avevo dubbi sul piano tecnico, ma è cresciuto molto, per me può diventare un buon esterno, ma con un buon lavoro anche da esterno basso, parte come una furia dal basso. Molti campioni sono partiti alti, poi sono stati arretrati”.