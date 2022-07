Auriemma: “Con Kvara il Napoli è migliorato rispetto all’anno scorso”

Durante la trasmissione Si Gonfia la Rete di Radio Marte, Raffaele Auriemma ha parlato di Kvaratskhelia e non solo:

“Il georgiano ha grandi qualità e tanta personalità. Il campionato italiano è di livello superiore alle sue passate esperienze e questo lo metterà alla prova. Non me ne voglia Insigne, ma con lui il Napoli ha migliorato dal punto di vista strategico. Ora ha un giocatore che salta l’uomo in più e questa caratteristica si lega perfettamente a quelle di Osimhen. Al nigeriano infatti, piace molto ricevere cross dalle fasce. Kvicha nella partita contro la Bassa Anaunia ha fatto una bella impressione, ma non possiamo giudicarlo ancora.”

Spostandosi sulle notizie di mercato del club azzurro ha dichiarato: “Non ci sono novità sul fronte Fabian Ruiz. In ogni caso, lui sarà ceduto perché ha chiesto un ingaggio spropositato. Nessuna squadra, però, gli ancora offerto i 4,5 milioni a stagione che lui vuole. Nessuna squadra nemmeno su Zielisnki e Lozano. Io credo che con la rosa attuale, l’11 titolare del Napoli sarebbe competitivo per il quarto posto.”