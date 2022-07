Sconcerti: “Koulibaly era il cuore di Napoli! Sostituto? Vi dico la mia”

Il noto giornalista, Mario Sconcerti, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sull’addio di Kalidou Koulibaly. Queste le sue parole: “Mai una parola fuori posto, mai polemiche e tanti punti conquistati! Il Napoli e la Serie A perdono uno dei migliori difensori al mondo sia per calcio giocato che come esempio. Gli azzurri ne escono sicuramente ridimensionati, nonostante intaschi un bel bottino, sarà impossibile portare a casa un calciatore con le sue stesse qualità. I tifosi hanno perso il vero e proprio cuore di Napoli e sarà una ferita tremenda da dover rimarginare. Nonostante tutto, anche se l’offerta degli azzurri era di quelle importanti, se ne è andato da signore. Va al Chelsea e non alla Juventus, dove guadagnerà molto più di quanto ADL si sarebbe potuto permettere“.