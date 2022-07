Furio Valcareggi, agente del giovane Zerbin, ha fatto il punto sul futuro del suo assistito, che oggi ha giocato nell’amichevole e che ha un futuro incerto.

Infatti, il giovane esterno in prestito al Frosinone lo scorso anno potrebbe restare al Napoli o quantomeno questa è la sua speranza, l’agente ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Alessio si sente considerato, mi manda dei messaggi ed è fiducioso, oltre che sicuro dei suoi mezzi; in questi momenti, deve essere sfacciato e mostrare tutte le sue qualità. Il suo sogno è restare e giocarsi il posto con Kvara; Zerbin ha tutte le qualità per giocare in questo Napoli e sarebbe un traguardo stare in un gruppo del genere”.

Fonte: Radio Kiss Kiss.