Dimaro, il sindaco: “De Laurentis arriva questa sera e sicuramente con qualche sorpresa”

Di seguito spezzoni del discorso di Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro:“Dybala? Adl arriverà questa sera e di solito porta sempre belle sorprese per la piazza. Conosce perfettamente questi posti anche se avrà poco tempo per godersi la montagna. La prima amichevole sarà con l’Anaune Val di Non.

Rinnovo? Ci sono tutti i presupposti per rinnovare visto che sia tifosi che squadra sono contentissimi. L’Anaune oggi perderà, ma ci inventeremo un ritiro invernale con una gara di sci. Lì avremo più possibilità”