Alvino sicuro: “Non mi preoccuperei del sostituto di Koulibaly! Vi spiego come funziona al Napoli”

Il noto giornalista di fede azzurra, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sull’addio di Kalidou Koulibaly. Queste le sue parole: “Per il sostituto del senegalese non mi preoccuperei troppo e non dovrebbe farlo neanche la piazza! KK quando è arrivato era un giovane di belle speranze che, nelle prime stagioni, non aveva dato alcuna sicurezza dal punto di vista difensivo. Chi arriverà spero possa avere il potenziale per diventare decisivo quanto l’ex Genk ma facciamo lavorare la società.

I tifosi del Napoli sono molto volubili da questo punto di vista! Oltre a condannare lo stesso Koulibaly dopo le prime stagioni, erano parecchio preoccupati anche degli acquisti fatti dal Real Madrid, Lo stesso Jorginho fu criticato al suo arrivo ma poi, per fortuna, è sempre il campo a dire l’ultima parola”.