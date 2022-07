Montefusco: “Napoli da 4-3-3, Spalletti deve capirlo, vi spiego il motivo!”

A Radio Marte è intervenuto sul tema Napoli l’ex calciatore e allenatore Enzo Montefusco.

L’ex giocatore e tecnico degli azzurri ha dichiarato: “Nella scorsa stagione si è capito che tra le peculiarità di Osimhen ci sia il colpo di testa. Io credo che Spalletti debba lasciare il 4-2-3-1 per spostarsi su un 4-3-3. Per un centrocampista, giocare a metà campo e giocare al limite dell’area sono due cose completamente diverse. Zielinski ne è la prova perché giocando sulla trequarti non ha mantenuto il suo livello che era così alto. Per gli interpreti che ha il Napoli, giocare a 3 in mezzo sarebbe perfetto. Un centrocampo formato dai vari Anguissa, Lobotka, Fabian e Zielinski se lo possono permettere poche squadre.”

“Bisogna capire anche cosa faranno Koulibaly, Mertens e Osimhen. – ha continuato – Questi dubbi vanno risolti il prima possibile. Spalletti ha mostrato tutto il suo coraggio nelle sue dichiarazioni. Tuttavia, anche lui è consapevole di avere una rosa da scoprire, in primis Kvaratskhelia. Su Koulibaly, con l’offerta che il Napoli gli ha proposto, detto che non so se sia reale, si è preso una grande responsabilità. La preoccupazione riguarda le condizioni del senegalese fra 4/5 anni.”