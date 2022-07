Giuffredi: “Mario Rui tra i migliori nel suo ruolo in Serie A, vi spiego perché”

Il noto procuratore, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua su uno dei suoi assistiti, Mario Rui. Queste le sue parole: “Mario è un ragazzo che non ha idea di cosa sia la paura! Ha talento e cattiveria agonistica da vendere, non sarebbe a questi livelli altrimenti. L’anno scorso è stato uno dei migliori del Napoli di Spalletti, assieme a Koulibaly e Di Lorenzo. Il portoghese, questa stagione, avrà anche la concorrenza di Olivera ma, come detto, lui non sa cosa sia la paura e non avrà alcun problema a dimostrare a Spalletti di meritare la maglia da titolare“.