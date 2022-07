Del Genio: “Il Napoli insiste col 4-2-3-1! Vi svelo chi preferisco dietro a Osimhen”

Il noto giornalista ed esperto di tattica, Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Tele A per dire la sua sul possibile calciatore che ricoprirà il ruolo di trequartista nel 4-2-3-1 di Spalletti. Queste le sue parole: “Sono sicuro che, dietro ad Osimhen, la miglior soluzione per il Napoli sia tenere Dries Mertens! Gli azzurri hanno bisogno di un punto di riferimento ed il belga lo è sia dentro che fuori dal campo. Per ADL sarebbe un’ottima soluzione, dato che rinnovargli il contratto è sicuramente l’opzione più economica.

Deulofeu mi piace ma è più costoso ed inoltre dovrebbe fare almeno un minimo di adattamento. Sognare Dybala non costa nulla, lui sarebbe perfetto per quel ruolo ma l’argentino ha dimostrato di non dare troppe garanzie dal punto di vista fisico. Inoltre il suo grosso ingaggio potrebbe rappresentare un problema, visti gli ultimi tagli fatti dalla società”.