Del Genio chiarisce: “Nessuna difesa a tre! Vi spiego cosa sta provando Spalletti a Dimaro”

Il noto giornalista ed esperto di tattica, Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sugli allenamenti di Spalletti a Dimaro. Queste le sue parole: “Gli azzurri in Trentino non hanno ancora provato alcuna alternativa tattica al solito 4-2-3-1. Alcuni miei colleghi si sono soffermati su una possibile difesa a tre ma mi sento di doverli smentire. Nelle sedute di allenamento scorse, il Napoli veniva divisa tra titolari e panchinari. La prima di queste squadre provava la fase difendente con la solita difesa a quattro, gli altri, che attaccavano, giocavano invece con la difesa a tre“.