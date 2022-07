Bruscolotti su KK: “Non ama Napoli, non è uno che fa la differenza”

L’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte sul tema Kalidou Koulibaly. Ora il senegalese è vicinissimo all’addio da Napoli.

“È inutile dire di amare Napoli e poi dimostrare l’esatto contrario con i fatti. C’è bisogno di più comunicazione sia da parte della società che dei calciatori. Così si crea confusione e le persone non sanno mai cosa aspettarsi. Ormai i giocatori sembrano più dei procuratori sotto questo punto di vista.”

Poi in modo molto diretto ha detto: “Koulibaly non è più di un buon calciatore. I calciatori che fanno la differenza sono altri. Quando giocavo io feci una scelta: rimanere a Napoli perché amavo la città. Se te ne vai significa che non sei davvero innamorato.”