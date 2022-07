Fedele: ”Non possono prendere in giro la gente!”

Ecco come si è espresso Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Marte:

“Se ho sentito le parole di Cristiano Giuntoli su Kalidou Koulibaly e Dries Mertens? Sì, e un fatto va chiarito. Quando ho ascoltato la conferenza stampa, mi sono chiesto: ‘Ma sono cambiati? Gli asini sono diventati cavalli??’ e mi sono risposto: ‘Non possono prendere in giro la gente..’. La vera domanda è: dobbiamo arrivare a questi giorni, per fare la proposta a Koulibaly?’. Non è così che si opera”.

“La verità – ha proseguito l’ex dirigente – è che è stata fatta un’offerta quando si sapeva che Kalidou non l’avrebbe accettata. La proposta andava fatta con un anno di anticipo o sei mesi fa, quando il ragazzo ha chiesto ufficialmente il rinnovo alle stesse cifre. La proposta attuale, invece, è stata fatta solo per salvare la faccia, per farci credere alla Befana…”.

“Koulibaly è già andato via, a mio giudizio. Dove? Non lo so, ma non credo vada alla Juventus. Come sostituirlo? Difficile. I migliori giocatori sono stranieri: penso a Bremer e pochi altri. Di italiani, insomma, ce ne sono pochi”.