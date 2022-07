Ieri, 9 luglio, Diletta Leotta, giornalista e conduttrice di DAZN ha intervistato Fabio Cannavaro, poiché il 9 luglio del 2006 l’Italia alzava la coppa del mondo. Tanti i ricordi che Cannavaro ha portato alla luce, partendo della sua giovinezza in quel di Napoli: “Io sono cresciuto in una città dove impari a tirare i primi calci tra le strade e i mille vicoli. A Napoli si tifa solamente una squadra a differenza di altre città; per alcuni non sono una bandiera ma non sanno tutta la verità. Il mio obiettivo era essere il Totti o il Maldini di Napoli, il problema è che la società in quegli anni non era forte e compatta come oggi. Proprio allora, nel mio periodo di esplosione il Napoli viveva una profonda crisi economica e finanziaria e l’unica soluzione per monetizzare fu la mia cessione. Questo è il motivo del mio addio ma nonostante tutto sono sempre rimasto affezionato all’ambiente e alla città”. Un’altra parentesi aperta dall’ex campione del mondo è su Maradona: “Giocare con Diego è stata un’emozione incredibile. Ricordo di essere entrato in modo ruvido su di lui e mi presi una ramanzina dal dirigente che mi urlò di andarci piano. Maradona si avvicinò invece e disse ‘stai tranquillo ‘. Altro argomento toccato è quello delle offerte da allenatore: “Ho ricevuto un’offerta importante dalla Fiorentina. In quel momento dovetti rifiutare perché ero sotto contratto in Cina e non mi fecero tornare. La Nazionale polacca fu un’ulteriore opportunità. Stavolta dovetti rifiutare perché loro avevano la partita con la Russia, io chiesi qualche giorno di preparazione e per capire come allenarla. Mi respinsero la richiesta, facendomi rinunciare”. Un’intervista intensa, come un fiume in piena ci ha regalato tanti ed emozionanti flashback di uno dei difensori italiani più forti al mondo.