Ruud Krol, difensore del Napoli di inizi anni ’80, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport e ha parlato del futuro Napoli che si appresta ad iniziare questa nuova stagione.

Dopo aver parlato del suo dirimpettaio Koulibaly, Krol, da difensore esperto, ha parlato anche di Osimhen e ha spiegato cosa manca al nigeriano per vedere l’esplosione di questo giocatore. Queste le sue dichiarazioni:

“Fortissimo. Nelle ultime stagioni a Napoli è stato sfortunato per via degli infortuni. Se starà bene sono sicuro che farà più di 20 gol in campionato. E anche in Champions sono curioso di vedere come si misurerà con le big internazionali. Certo, se giocasse con Mertens vicino troverebbe più spazi e i difensori non potrebbero concentrarsi solo sulla marcatura del centravanti”.