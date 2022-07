Porzio: “Koulibaly da tenere a tutti costi, Mertens invece…vi dico la mia”

L’ex pallanuotista Franco Porzio è stato intervistato ai microfoni di KissKissNapoli. Il presidente onorario dell’Acquachiara, sfegatato tifoso del Napoli, ha espresso la sua opinione sul mercato degli azzurri.

“Bisogna fare uno sforzo per tenere Koulibaly alla corte di Spalletti, magari facendo anche delle cessioni in altre parti di campo. De Laurentiis lo deve trattenere, anche a costo di perderlo a 0 nella prossima estate. Se va via lui, ne risente tutta la squadra e i tifosi si demoralizzerebbero.”

“Su Mertens invece dico: un 35enne non può far parte di un progetto che vuole ripartire da 0. Per questo motivo credo sia giusto he il belga lasci Napoli.”