Costacurta: “Al Napoli farebbe comodo Dybala, scettico sulla Juventus”

L’ex calciatore Alessandro Costacurta ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. L’opinionista di Sky ha parlato del tema caldo del calciomercato: Paulo Dybala.

L’ex Milan ha dichiarato: “Mi sorprende che Paulo faccia così tanta difficoltà a trovare una squadra a cui accasarsi. Penso che l’Inter sia la squadra che abbia meno necessità di acquistare l’argentino. Lo vedrei molto bene invece al Milan o al Napoli. Il suo problema però rimane la discontinuità.”

“Per quanto riguarda la Juventus – ha proseguito – sono un po’ scettico sulla strategia di mercato che sta attuando. La società sta costruendo una sorta di ‘instant team’ composta da giocatori atti al presente della squadra e non al futuro. I Pogba e i Di Maria sicuramente aiuteranno ma sarà da valutare la loro condizione in seguito al Mondiale qatariota. Tra i giovani che più mi intrigano per la prossima Serie A nomino Milanese della Cremonese e Miretti della Juve.”