Boniek su Kvaratskhelia: “I georgiani sono forti quanto gli argentini”

A Vikonos Web Radio/Tv è intervenuto il vice-presdiente dell’UEFA Zibì Boniek. L’ex calciatore di Juventus e Roma ha parlato nel nuovo acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

“L’ho visto giocare qualche volta e in molti mi hanno parlato bene di lui. Ad alti livelli però c’è bisogno di dimostrare molto più di quanto già fatto. Credo che se ne parli poco semplicemente per via della sua nazionalità. Quando una squadra acquista un argentino, tutti pensano che sia un fenomeno quando invece è un calciatore mediocre, anzi, una ‘pippa’. Nel caso di Kvaratskhelia, in tanti nutrono dei dubbi solamente perché è georgiano. Capisco che la Georgia non ha una grande notorietà nel mondo del calcio, ma bisogna avere fiducia in lui.”