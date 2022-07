Bigon su Svanberg: “È pronto al salto di qualità, il Napoli farebbe un affare”

Nelle sue dichiarazioni a KissKissNapoli, l’ex direttore sportivo del Napoli, ora del Bologna, Riccardo Bigon ha toccato diversi argomenti. Oltre che sulla vicenda Koulibaly, si è concentrato sulla nuova idea del centrocampo azzurro: Mattias Svanberg. Lo svedese attualmente milita proprio al Bologna, di conseguenza il padovano lo conosce bene.

“Svanberg è pronto ad affrontare una nuova esperienza. Napoli è una grande piazza ma lui è all’altezza. Per me la priorità è che non lasci l’Italia perché ha grandi capacità e alza il livello del nostro campionato. Stiamo prendendo il vizio di crescere i giocatori per poi venderli all’estero. È giovane ma con grande esperienza. Il Napoli farebbe un colpaccio se lo prendesse.”