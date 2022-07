Roberto Donadoni, ex tecnico del Napoli e anche del Bologna, ha parlato a margine del premio “Fairplay Menarini“, anche della sua ex squadra come il Napoli.

Infatti, Donadoni ha commentato il mercato del Napoli e l’eventuale partenza di Koulibaly con queste parole:

Come commenta il mercato a rilento del Napoli?

“Ci sono squadre che si sono mosse sul mercato in un determinato modo, il Napoli magari non così. C’è però ancora del tempo per lavorare.. Koulibaly? Non conosco bene la sua situazione non essendo all’interno. Ogni allenatore vorrebbe tenere con sé i giocatori di grande livello, ma a volte questo non si verifica e non ci possiamo fare niente”.