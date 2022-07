Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli del primo Scudetto, ha parlato in radio del futuro del Napoli e in particolare delle situazioni di Kalidou Koulibaly e di Dries Mertens.

I due giocatori sono in bilico e KK è in scadenza, mentre Mertens, ad oggi, non è più un giocatore del Napoli. Questo il pensiero del capitano:

“E’ chiaro che se si parla di cambiamento, in una rosa che può mutare, Koulibaly dovrebbe restare a vita e va tenuto 1000 volte. C’è ovviamente malumore tra i tifosi, ma il mio pensiero è questo: occorre chiarezza. Inoltre, KK è un simbolo di Napoli e Spalletti lo vuole tenere con sè”.

Poi, su Mertens, ha chiosato:

“Mi sembra assurdo mettere in discussione il giocatore che ha siglato più goal a Napoli! Ma anche qui, magari si vuole cambiare un po’ la rosa e rimodularla. Però, il problema è sempre quello: bisogna dir la verità ai tifosi e in questo, ADL e la società ha una pessima comunicazione”.

Fonte: Radio Marte.