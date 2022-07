Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto il punto sul mercato del Napoli, che gira intorno a dei nomi: Koulibaly e Dybala.

Del Genio ha parlato delle aspettative di Spalletti e della società per il futuro di Koulibaly, e ha poi fatto chiarezza sulla vicenda Dybala. Queste le sue parole:

“Il Napoli vuole trattenere Koulibaly per il rinnovo o almeno fino a scadenza; per Spalletti è KK il futuro capitano. Dybala? Se non abbassa le sue pretese è praticamente impossibile l’arrivo a Napoli”.

Fonte: KKN.