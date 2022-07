Manuel Parlato, giornalista Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul mercato degli azzurri. Queste le sue parole: “Dybala non credo possa essere un obiettivo concreto, non bisogna illudere i tifosi. Sognare non costa nulla, ma pensando alla linea del Napoli è difficile dire che il club possa farsi carico di un acquisto così oneroso, anche se, come fu con Maradona, tutto può essere. Mertens? Io lo avrei rinnovato a prescindere, invece il Napoli credo stia facendo una scelta tra lui e Koulibaly per fare un sacrificio economico. Inoltre, il prolungamento di contratto del belga non può essere messo sullo stesso piano dell’eventuale acquisto di Deulofeu“.