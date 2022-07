Gianluca Di Carlo, agente FIFA, ha parlato del futuro di Piotr Zielinski ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni: “Conosco Zielinski da quando aveva 16 anni, e penso che sia in grado di giocare in grandi squadre come Liverpool e Real Madrid. Il Napoli farebbe bene a tenerselo stretto, e non credo che vada via a meno di offerte alte da parte di top club”.